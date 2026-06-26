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Mettere ordine nel catalogo dei Gorillaz è un esercizio quasi arbitrario. Il progetto di Damon Albarn e Jamie Hewlett nasce già come cortocircuito: pop e underground, hip-hop e brit legacy, cartoon e disillusione. A quattro anni dall’ultima apparizione italiana, il collettivo virtuale torna finalmente nel nostro Paese con due date che profumano già di evento: sabato 27 giugno al festival “La Prima Estate” di Lido di Camaiore e venerdì 25 luglio in Piazza Unità d’Italia a Trieste, nell’ambito del “The Mountain Tour”.

Un’occasione perfetta, quindi, per fermarsi un momento e ripercorrere insieme una discografia tanto eterogenea quanto coerente con sé stessa. Questa ovviamente non è una classifica definitiva, ma una traiettoria possibile con dieci brani che raccontano come la band di quel geniaccio di Albarn abbia costruito un immaginario prima ancora che una discografia.

BONUS TRACK: Clint Eastwood

2001, da “Gorillaz”

C’è qualcosa di profetico nel fatto che il primo singolo della loro storia sia anche, ancora oggi, il brano più identificativo dell’intero immaginario Gorillaz, che non può far parte di una top ten…è un episodio a parte!. Prodotta da Dan the Automator, la canzone mette in scena fin dal primo secondo quel riff di melodica che sembra uscito da un film di fantasmi anni ’70, sospeso tra il dub più rarefatto e un hip-hop strascicato e onirico. La voce di 2D, affidata a Damon Albarn, fluttua placida sopra il beat, mentre l’irruzione del rap di Del the Funky Homosapien, vero fantasma nel testo e nel concept del brano, spezza quell’atmosfera narcotica con un’energia completamente diversa, quasi a ricordarci che dietro l’apparente leggerezza pop si cela sempre un fondo inquieto e un po’ macabro. Singolo perfetto per un manifesto generazionale capace di travalicare i confini della musica per diventare cultura pop a tutti gli effetti.

10. 5/4

2001, da “Gorillaz”

Il titolo, semplicissimo e tecnico, fa già intuire l’approccio sperimentale che Damon Albarn e Danger Mouse hanno scelto per apparecchiare la tavola di “Demon Days”: un tempo dispari, cinque quarti, che destabilizza l’ascoltatore fin dai primissimi secondi e gli comunica che quanto sta per ascoltare non seguirà le coordinate consuete del pop. La voce di 2D, filtrata attraverso un vocoder che la rende quasi disincarnata, sembra arrivare da un altro pianeta, mentre gli arrangiamenti orchestrali si insinuano lentamente sotto un beat claudicante e ipnotico, creando un’atmosfera crepuscolare che è insieme inquietante e magnetica. È il classico brano-soglia, quello che non chiede di essere ricordato per una melodia immediata, ma per il modo in cui ti prepara psicologicamente a varcare la porta di un disco che parlerà di apocalisse, alienazione e fantasmi urbani.

9. Silent Running

2023, da “Cracker Island”

Prodotta con Greg Kurstin, è il brano che ha dato il là a tutto “Cracker Island”, e si sente: un groove funk morbido e ipnotico che sembra cullare l’ascoltatore in un dormiveglia continuo. 2D canta di smarrimento e fughe in un labirinto interiore, mentre la voce di Adeleye Omotayo si intreccia alla sua aggiungendo calore umano a un’atmosfera altrimenti spettrale. Leggerezza sonora e inquietudine testuale, ancora una volta, vanno a braccetto.

8. Aries

2020, da “Song Machine, Season One: Strange Timez”

Con il basso di Peter Hook a tracciare quella linea malinconica e iconica che profuma di New Order, il brano si tinge di un dream-pop notturno e vagamente nostalgico. La voce di Georgia aggiunge un’eco femminile che dialoga perfettamente con 2D, creando un duetto sospeso tra cielo e asfalto.

7. Tranz

2018, “The Now Now”

Ipnotica, minimale, quasi ossessiva. “Tranz” è una di quelle intuizioni spaziali del progetto: pochi elementi, ripetizione chirurgica, e un senso di alienazione urbana perfettamente calibrato.

6. Revolving Doors

2011, da “The Fall”

Registrato interamente su iPad durante il tour americano del 2010, il brano porta con sé tutta la fragilità e l’immediatezza di quel particolare esperimento. Synth minimali e una drum machine sgranata accompagnano un 2D malinconico, che canta di porte girevoli e identità incerte con un’urgenza quasi diaristica. Il fascino sta proprio in questa grezza intimità, lontanissima dalla cura sonora di altri album ma capace di una sincerità tutta sua.

5. November Has Come

2005, da “Demon Days”

Il verso ipnotico di MF DOOM, mascherato dietro il suo alter ego, dialoga con un 2D che canta la fine di qualcosa, forse il rap stesso, forse il mondo. Strings cinematiche e un groove cupo costruiscono un brano oscuro e oracolare, sospeso tra apocalisse e nostalgia, dove tutto sembra ormai precipitare verso dicembre.

4. On Melancholy Hill

2010, da “Plastic Beach”

Il lato più pop e sognante. Linee melodiche immediate, synth luminosi, ma sotto scorre una malinconia dolceamara che la rende una delle canzoni più universali del catalogo.

3. El mañana

2007, da “Demon Days”

Sequel diretto di “Kids With Guns”, riprende la storia dove l’isola fluttuante della band precipita rovinosamente, e quella caduta diventa metafora di un’innocenza perduta senza rimedio. Le chitarre acustiche e la voce fragile di 2D costruiscono una ballata delicatissima, quasi sussurrata, che si apre poi in un crescendo orchestrale straziante. Resta uno dei momenti più puramente emotivi dell’intera discografia.

2. Hong Kong

2007, da “D-Sides”

Una gemma, quasi nascosta. Archi, lentezza, tra i momenti più emotivi della band, sospesa tra eleganza e malinconia cinematografica.

1. Feel Good Inc.

2011, da “Demon Days”

La risata sinistra di De La Soul che apre il brano è diventata probabilmente la più riconoscibile degli anni 2000, incastonata tra strofe malinconiche e un ritornello dolceamaro e che racconta la storia di un’isola felice che è in realtà una prigione dorata, un paradiso fittizio costruito sulla menzogna del consumismo. Pop perfetto e critica sociale convivono qui senza il minimo attrito, ed è forse proprio questo equilibrio impossibile il segreto di un singolo che ha consacrato i Gorillaz al successo planetario.