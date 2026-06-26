Sin dalla loro formazione nel 1993 in una piccola città industriale della Svezia, gli Hives non hanno mai smesso di scuotere i palchi di tutto il mondo. Rivelatisi con “Veni Vidi Vicious” (2000), album trainato dall’inno “Hate To Say I Told You So”, da allora hanno collezionato un classico dopo l’altro e collaborazioni prestigiose. Con il loro settimo album “The Hives Forever, Forever The Hives”, i cinque svedesi proseguono sulla loro scia e firmano un disco pensato per i palchi più grandi del mondo: un concentrato di energia grezza, riff taglienti e brio.

Eccoli live, il 21 giugno, sul Palco del Hellfest 2026 a Clisson, Francia, due giorni dopo la loro tappa italiana a La Prima Estate 2026.