Credit: Olof Grind

Dopo aver annunciato il suo tour europeo, ormai sold-out quasi ovunque, qualche settimana fa, Phoebe Bridgers svela i primi dettagli del suo terzo LP, “Lost Weekend“, che arriverà il prossimo 14 agosto via Dead Oceans.

“Lost Weekend” è il primo album di Phoebe Bridgers dopo “Punisher“, il disco nominato a più GRAMMY e pubblicato nel pieno della pandemia. Il debutto ‘Stranger in the Alps’ aveva rivelato una cantautrice sorprendentemente matura per la sua età; ‘Punisher’ aveva confermato quel talento con un lavoro magnetico, misurato e profondamente incisivo, sostenuto da una band ormai rodata e capace di accompagnamenti più ricchi e audaci.

Con ‘Lost Weekend’, la Bridgers compie un ulteriore salto: un disco che la mostra al massimo delle sue capacità, una songwriter pienamente padrona del proprio linguaggio, che affina i temi ricorrenti della sua produzione e al tempo stesso sorprende a ogni svolta.

Nel frattempo nel 2023 Phoebe aveva pubblicato anche “The Record“, il primo disco delle Boygenius, la band che condivide con Lucy Dacus e Julien Baker.

Ad anticipare l’uscita del suo nuovo LP ecco il primo singolo, la title-track “Lost Weekend”, che potete ascoltare qui sotto.