I californiani Marbled Eye tornano in scena con un EP di sei tracce che non vi lascerà indifferenti se siete dei cultori del post-punk più abrasivo e nervoso, imbevuto di quelle belle atmosfere violente, cupe e notturne che sono alla base del genere da ormai mezzo secolo.

Credit: Bandcamp

“Forever” è il frutto del lavoro di quattro giovani musicisti che, senza scompigliare le carte sul tavolo, si divertono a dar forma a un sound robusto e moderno, molto poco innovativo ma alquanto peculiare nel suo muoversi fra ordine e disordine, rumore e melodia.

La band americana, che si proclama discepola dell’etica DIY, tradisce in realtà un certo desiderio di “grandezza” (in parole povere: puntano a un pubblico vasto e non alla dimensione di nicchia). Le canzoni in lista sono ben strutturate, dal piglio quasi pop, e pur rientrando negli stilemi tipici del post-punk presentano le caratteristiche dell’indie rock più inflazionato: i ritornelli chiari e definiti, il retrogusto britannico nel cantato, le leggere influenze motorik nella sezione ritmica, i consueti intrecci geometrici delle chitarre che rappresentano la vera spina dorsale del lavoro.

Elementi triti e ritriti, certo; ma sempre funzionali se dosati con intelligenza e savoir-faire. Qualità che non mancano ai Marbled Eye, come ben ci viene dimostrato da pezzi potenti come “Fade Away”, “Something’s Different” e “Negative Outlook”.