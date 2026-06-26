Gli Sugar non si fermano alla doppietta “House of Dead Memories” / “Long Live Love”, ma piazzano un nuovo singolo, ovvero “Keep Looping”.

“‘Keep Looping’ potrebbe essere la mia preferita tra le nuove canzoni dei Sugar“, afferma il bassista David Barbe. “Proprio come tante altre cose che mi girano letteralmente in testa in loop, questa canzone mi rimane piuttosto impressa. La combinazione tra l’intensità del riff principale e l’intensificazione del bridge soddisfa pienamente le mie aspettative“.

Per quanto riguarda i temi dei testi, Bob dice: “Vivendo a San Francisco, ho un rapporto di amore-odio con l’intelligenza artificiale. Sta riportando in vita la mia città, ma a quale costo per la società e l’ambiente? E possiamo fidarci dell’attuale regime affinché faccia la cosa giusta con questa nuova tecnologia? La nuova canzone ha più grinta, e il testo dice tutto: Un tocco di dopamina. Il ritmo costante della batteria. Abituatevi al ronzio costante della menzogna.”