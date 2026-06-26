Il quartetto di Stoccolma Clutter pubblicherà il suo album di debutto “Sugar Rush” il 2 ottobre.

La band, molto chiacchierata, ha rapidamente attirato l’attenzione a livello locale grazie ai suoi spettacolari concerti dal vivo in cui la grinta dell’indie rock anni ’90 si scontra/incontra comn melodie più immediate.

Durante le session per registrare il disco, i Clutter sono riusciti a ricreare in studio la loro energia dal vivo, mettendo in luce nel contempo nuovi dettagli del loro modo di comporre.

“Grease Baby” è il nuovo singolo: grezzo, ruvido, tagliente, ma anche molto pop.

I Clutter dicono della canzone: “Grease Baby dipinge l’immagine di una vacanza. Di un’estate senza fine e del desiderio di qualcosa di più, senza sapere bene cosa. È una canzone rock calda e in stile krautrock con elementi pop. È una canzone felice e triste allo stesso tempo sul desiderio, con una bellissima estate come sfondo. Grease incontra il mare.“

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Clutter: PNKSLM Records