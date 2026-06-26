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“My mind is an exhibit” dichiara Danxgerous nel suo nuovo singolo, “Clairvoyant”, raccontando la tensione che nasce dalla difficoltà nel trovare risposte quando guardiamo dentro noi stessi.



“The clairvoyant doesn’t know”, ripete il ritornello: la figura della chiaroveggente al centro brano si trova davanti a una “empty crystal ball“, e diventa una metafora dell’impossibilità di prevedere il futuro, in mezzo alle contraddizioni e all’assenza di certezze dell’esperienza quotidiana.



Sopra una struttura costruita tra ritmi ipnotici, melodie sospese e testi che alternano immagini concrete e suggestioni surreali, Danxgerous racconta il confronto con l’imprevedibilità della vita.



Dal punto di vista sonoro, il brano crea un equilibrio tra atmosfere nostalgiche e sensibilità contemporanea. Chitarre tese e irrequiete per trasmettere un senso di inquietudine e instabilità, mentre lunghe note di Hammond aggiungono profondità e una sfumatura quasi mistica all’arrangiamento. La batteria, articolata e dinamica, accompagna il costante senso di movimento e disorientamento che attraversa l’intera composizione.

“Clairvoyant” è una fusione di elementi sperimentali, dream-pop e psichedelici: una texture sonora che riflette la confusione e la bellezza delle parole.

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