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“Tra le spine e i serpai”, il nuovo singolo di Nervi, primo capitolo del percorso che porterà alla pubblicazione del suo prossimo album, interamente prodotto da Dente.

La collaborazione segna un passaggio importante per entrambi gli artisti: se per Nervi rappresenta l’inizio di una nuova fase artistica, il disco sarà anche il primo album prodotto da Dente nella sua carriera. Un incontro tra due sensibilità dai colori differenti, ma dalla medesima profondità.

Racconta Nervi: ““Serpai” sono i luoghi dove si nascondono le serpi, luoghi remoti, umidi, infestati e, per ciò che nascondono, potenzialmente pericolosi. Non è a tutti gli effetti una parola italiana. Qualche fonte esiste, ma è remota, esattamente come ciò che descrive. Deve essere un toscano antico, un po’ offuscato, ma mai del tutto dimenticato. Io, per il colpo di fulmine verso questa strana ragazza, mi ficcherei ovunque per seguirla, mi farei spazio tra i fiori spinati, e finirei anche nei serpai. Non la conosco così bene, ma ha il fascino di una notte da incubo. Sembra uno di quegli esseri bellissimi, che a mezzanotte hanno una metamorfosi in qualcosa di mostruoso.“

Nella scrittura di Nervi convivono suggestioni letterarie che guardano alla narrazione fantastica di Tommaso Landolfi, alle atmosfere mortuarie e diaboliche di Charles Baudelaire e Jules Barbey d’Aurevilly, trasformate in una canzone che Nervi definisce “una ballad semplice melodicamente, ma oscura e sanguinosa“.

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