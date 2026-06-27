Sempre un piacere vedere i Queens Of The Stone Age live, a maggior ragione se sono negli studi di KEXP.
Il loro live, da poco comparso di YouTube, è stato registrato il 28 aprile.
I Queens of the Stone Age si sono presentati con l’organico esteso già visto nel film concerto “Alive In The Catacombs” del luglio 2024: un quartetto d’archi, una sezione di ottoni composta da quattro elementi e un secondo batterista.
Setlist:
Someone’s In The Wolf
Mosquito Song
Keep Your Eyes Peeled
Spinning In Daffodils