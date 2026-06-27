Credit: Bandcamp

“Doveland“. Il titolo del sesto album in studio dei Django Django (atteso il 6 novembre) prende spunto da una leggenda metropolitana diffusa online: una città del Midwest che si dice sia scomparsa, che non compare su nessuna mappa, eppure alcuni sostengono di averci vissuto in passato, mostrando persino dei souvenir come prova. L’idea di andare alla ricerca di un luogo impossibile è diventata il punto di partenza per il loro disco più personale e mirato fino ad oggi.

Allontanandosi dallo spirito eclettico che caratterizzava i loro lavori precedenti, la band, come ci dicono le note stampa, si è ritirata nella campagna tedesca con il produttore Nick McCarthy (Franz Ferdinand) e la compositrice e produttrice Polly Ester. Il risultato sono 12 brani che affondano le radici sia nell’immaginazione che nell’esperienza vissuta, plasmati in modo discreto dalla perdita, dal dolore e dalla natura fugace dei legami umani.

Il primo assaggio è “Cameos”:

<a href="https://djangodjango.bandcamp.com/track/cameos">Cameos by Django Django</a>