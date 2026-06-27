I Kasabian hanno posticipato l’uscita del loro nuovo album “Act III” al 4 setembre e hanno pubblicato il nuovo singolo “Superpowers”.

“Abbiamo rimesso l’album sul tavolo operatorio per alcune ultime modifiche. Non potevamo lanciarlo nel mondo senza che tutto fosse perfetto: gli album sono per sempre! Fidatevi di noi, ne varrà la pena aspettare“.

In un video si vede anche Stephen Graham, il famoso attore, mentre recita il testo della canzone insieme a Serge Pizzorno.



Lo stesso Pizzorno ha dichiarato: “I video di audizione mi hanno sempre affascinato. C’è qualcosa di incredibile nel vedere una performance nella sua forma più grezza, uno sguardo dietro le quinte sull’arte della recitazione. Volevo dare vita a quella sensazione trasformando il testo della canzone in una sceneggiatura e presentandola come un video di audizione. Lavorare con Stephen, uno dei più grandi attori britannici, è stato un vero onore. Vederlo trasportare le canzoni in uno spazio completamente nuovo ha conferito una profondità e un significato del tutto nuovi al testo.“

Riguardo al nuovo brano ha aggiunto: “Ricordo di aver ascoltato “Doggy Style” di Snoop (Dogg) nella XR2 di un mio amico, uno di quei brani che ti fanno esclamare “cosa?”, perché non hai mai sentito nulla di simile. Quando abbiamo registrato “Superpowers”, è stata la prima volta in cui ho davvero sentito che il suono che avevo in mente era proprio quello che usciva dagli altoparlanti.“