Credit: Eusebia Parrotto

Di Eusebia Parrotto

C’è stata un’attitudine che ha accompagnato tutto il percorso dei Giardini di Mirò. Un’attitudine felice, dice Jukka Reverberi: significa che ciò che fai si trova a coincidere con le circostanze che trovi intorno a te, e sono proprio queste circostanze a generare i percorsi, le prospettive, le deviazioni, le scoperte, il senso.

Nel giardino davanti al Locomotiv di Bologna, nel tardo pomeriggio del 17 giugno, Corrado Nuccini e Jukka Reverberi, musicisti storici e fondatori dei Giardini di Mirò, si sono raccontati al pubblico, dialogando con Hamilton Santià, in occasione della presentazione del vinile appena pubblicato, “Quasi casa” (per la label 2nd rec), la registrazione di quello che inconsapevolmente è stato l’ultimo loro concerto, il 19 marzo 2023, a Cavriago, nel loro paese d’origine.

Lo stesso disco è nato da un’attitudine: una registrazione che non era nata per essere un disco, quella di Markus Mathis, un fan di vecchia data che seguiva i loro live con un microfono e un registratore multitraccia, chiedeva il permesso, registrava. Quella volta aveva chiesto di attaccarsi al mixer, oltre a sistemare altri microfoni nella sala. Un file audio di settanta minuti in qualche modo “ritrovato” nel 2025, diventato ora un doppio vinile bello e curatissimo. Operazione, tra l’altro, meravigliosamente anacronistica, la scelta di pubblicare un live, oggi che i live non si fanno più (la rete è piena di video e di reel, pare sia questa la ragione).

L’ incontro si apre con un momento di emozione, nell’ascolto di “Pet Life Saver”, da “Rise and Fall of Academic Drifting”, album del 2001 quasi del tutto strumentale in cui riluce questo pezzo, cui aveva prestato testo e voce Matteo Agostinelli, degli Yuppie Flu, amico e compagno di viaggio, fondatore della Homesleep, etichetta e “famiglia” della band nei primi duemila, mancato pochi mesi fa.

Le cicale del parco stridono forte e il loro canto è uno sfondo sonoro denso che la musica e la voce sottile e fluida di Matteo sembrano tagliare nel profondo. Corrado chiede poi sorridendo al tecnico di abbassare un po’ le cicale, l’emozione si scioglie, comincia una lunga conversazione ricca di ricordi, aneddoti, riflessioni.

Si parte proprio ricordando il momento della loro carriera in cui sono passati dalla musica esclusivamente strumentale all’inserimento delle voci, Jukka racconta l’imbarazzo nel farlo: non sapevamo cantare, dice, le prime volte mi sembrava terribile, abbiamo provato, abbiamo imparato.

Creit: Eusebia Parrotto

Poi la rievocazione di un viaggio in auto una sera, con il nastro appena ritirato dallo studio, il pezzo non ancora finito, avevano registrato i violini – i violini? sembravano non credere neanche loro a un simile esito sonoro della loro musica – lo ascoltano in macchina e non ci credono: “Ma è roba nostra?“. La sorpresa e la meraviglia nello scoprirsi, in quello che sembra essere stato creato prima ancora di essere immaginato.

È anche una lunga storia di viaggi, quella dei Giardini di Mirò: un furgone che attraversa la Germania con dentro anche il parmigiano, la pasta e il lambrusco da portare in dono nei posti in cui andavano a suonare; l’amico in auto che li seguiva per tutto il viaggio; la Opel Kaddett di Jukka dove si ascoltavano le cassette delle loro prime incisioni; la spedizione negli USA di un cd con dentro dei soldi clandestini per comprare un altro cd, in tempi in cui l’unico modo per ascoltare la musica indipendente era comprarla direttamente dalle etichette e il disco ti arrivava per posta dopo settimane; la sorpresa di trovare insieme al disco acquistato una lettera della stessa label che chiedeva informazioni sulla loro musica, e che poi li avrebbe messi sotto contratto.

Poi le giornate passate nella biblioteca di Cavriago, prima degli esordi: l’ unico posto, allora, con un pc e una rete dove poter cominciare a produrre musica.

Da Cavriago tutto parte e stranamente a Cavriago tutto si conclude, e ancora nelle loro parole è forte la meraviglia per questa che è una pura casualità: raccontano infatti lo scollamento che sempre hanno sentito tra il luogo in cui sono nati e vissuti, non a caso “quasi” casa, e la loro musica che si affermava più all’estero che in Italia. Non ci sentivamo italiani, dicono, ci sentivamo europei.

“Eravamo naïve“, dice ancora Jukka, “abbiamo vissuto la musica come un esperimento di viaggio – di vita. E la cosa importante è che c’è stato sempre qualcuno che ci ha ascoltato, qualcuno che ci ha voluto bene“.

Questa, alla fine, è stata l’attitudine, questa è stata la circostanza che ha accompagnato la lunga vita dei Giardini di Mirò, e anche se ora il percorso è concluso, sembra restare simbolicamente aperto: un disco nuovo di un concerto che non era l’ultimo, ma lo è diventato. Un disco che forse non a caso si chiude con un ultimo, bello, potentissimo pezzo dal titolo “A new start”.