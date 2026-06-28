Si rivedono i Ritmo Tribale che pubblicano il nuovo singolo “Un giorno normale”.

A sei anni dall’uscita di “La rivoluzione del giorno prima”, la storica band milanese che vede ora in Andrea Scaglia il leader, torna con “Un giorno normale”, traccia che mette in luce gli elementi che da sempre caratterizzano il suono dei Ritmo Tribale.

Nati negli anni ’80, tra centri sociali e spazi autogestiti, i Ritmo Tribale hanno basato il loro sound su una miscela di crossover, funk, hard rock e punk e i loro album degli anni ’90 hanno contribuito a definire la band come una delle realtà più importanti del rock alternativo italiano.

Nel frattempo si rivedono anche i veterani Rats che in “Cosa resterà di questi anni 20″ si trovano a collaborare con Nek, da sempre estimatore dellla band modenese nata nel 1979.

“Cosa resterà di questi anni 20″ racconte le incertezze e le difficoltà di una generazione.

A novembre 2026 dovrebbe uscire “Mala Tempora”, il nuovo lavoro della band che, mossa dalla passione per punk rock e new wave, esordì nel 1981 con “C’est Disco”.