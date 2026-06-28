Gli Afghan Whigs si trovano con Matt Pinfield per le “Pinfield Sessions” al The SoCal Sound (gestito dalla California State University Northridge) e, oltre a delle brevi chiacchierate, eseguono “Duvateen”, “House of I” e “Catch A Colt”.

Greg Dulli e John Curley parlano con Matt dei loro decenni di amicizia, del giorno in cui hanno appreso la notizia della morte di Kurt Cobain, dei primi tempi della band con la Sub Pop, delle influenze soul che hanno plasmato il loro sound, dei tour che hanno coinvolto generazioni di fan e della realizzazione dei loro ultimi lavori musicali.