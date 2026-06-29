Dopo il successo del tour estivo e il sold out di Milano, Il “Fenian Tour” raddoppia a novembre!
Martedì 24 novembre 2026 | Alcatraz Milano
Mercoledì 25 novembre | Teatro Cartiere Carrara, Firenze
Dopo aver infiammato il pubblico italiano con quattro show esplosivi – con la data di Milano totalmente esaurita – i Kneecap non si fermano. Il trio di Belfast, tra le realtà più dirompenti e incendiarie della scena musicale internazionale, annuncia oggi due nuovi appuntamenti nel nostro Paese per il prossimo novembre.
La band porterà dal vivo i brani di “Fenian“, il nuovo album pubblicato lo scorso 24 aprile per Heavenly Recordings.