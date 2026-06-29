Credit: Bandcamp

Un disco pop per combattere la calura e sognare le brezze primaverili? Ve lo diamo noi. Si chiama “Early Pop” ed è sfornato da casa Shelflife Records che ha sempre l’occhio lungo per le ottime cose. Stavolta la loro attenzione si è posata su questo delizioso duo tedesco che arriva, per la precisione, da Stoccarda. Parliamo dei The Simple Present che si caratterizza per un sound che a tratti sembra riportarci a quella leggerezza pop che contraddistingue eroi come gli Alpaca Sports.

<a href="https://thesimplepresent.bandcamp.com/album/early-days">Early Days by The Simple Present</a>

Canzoni immediate che arrivano dritte al punto, forti della conoscenza della scuola Sarah Records, quindi intimismo da cameretta ma anche quei piacevoli slanci pop che chi apprezza il lavoro di Andreas Jonsson o del primo Dylan Mondegreen conosce molto bene. In generale l’occhio alla produzione indie-pop del Nord Europa qui ci arriva forte e chiaro: delicatezza, arpeggi, arrangiamenti non invadenti ma sempre misurati e gentili però capaci di infondere brio e suggestioni precise a ogni pezzo (pensiamo a quel taglio “brasileiro” di “Everything At Once”).

Insomma…mi è tornata la voglia di primavera!

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