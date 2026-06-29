credit: Judi Rosen

Sulla scia del suo album “Real Life Evolution“, pubblicato all’inizio di questo mese dall’iconica artista newyorkese Joan As Police Woman tramite l’etichetta indipendente britannica Reveal Records, l’artista presenta un’esibizione intima del brano che dà il titolo all’album: “Real Life (Real Life Anniversary Sessions)”. Si tratta dell’ultimo capitolo di questa serie di video, registrato da Adam Sachs presso The Owl Music Parlor a Brooklyn e filmato da Ehud Lazin. Sempre nell’ambito del ventesimo anniversario del suo album di debutto “Real Life”, in precedenza aveva condiviso versioni in formato trio, in versione essenziale, di “Eternal Flame”, “Flushed Chest”, “The Ride”, “Anyone” e “I Defy”.

Joan confessa: «Ho scritto questa canzone per corteggiare un uomo. Ci siamo incontrati una sola volta per tre minuti e avevo deciso che fosse quello giusto. Tenete presente che è successo secoli fa. Per fortuna, vivevamo a 6000 miglia di distanza. Eravamo amici di penna. Sembrava una storia d’amore da romanzo. In realtà era brillante – forse troppo intelligente. Era intrattabile e, ovviamente, questo mi faceva impazzire. La canzone descrive la passeggiata verso l’ufficio postale con la lettera d’amore – in questo caso, la registrazione su cassetta – e immagina il momento in cui gli arriva tra le mani. Ho inserito sfacciatamente il suo nome nella canzone. Com’era prevedibile, tra noi non ha funzionato. Ma la canzone sì.“

Joan Wasser, nota come Joan As Police Woman dal 2004, è una musicista e produttrice acclamata dalla critica: la sua musica sfugge a facili categorizzazioni, creando un sound tutto suo che fonde vari generi.

A esattamente 20 anni dall’uscita del suo album di debutto, Joan As Police Woman ha reinterpretato il suo album «Real Life» con numerosi ospiti. Grazie a innumerevoli esibizioni, queste versioni prendono vita grazie alla bravura dei musicisti che hanno contribuito a definire il loro sound. Il risultato sono dieci brani straordinari, ricchi di sfumature e collaboratori diversi. Proprio in merito al disco Joan si è fatta una bella chiacchierata con il nostro Alessandro, QUI.

«La gente mi chiede sempre: “Non ti stanchi mai di suonare le tue vecchie canzoni?”» La risposta è un no inequivocabile. E se mai dovesse succedere, le reinventerei finché non tornasse la gioia — non come atto di revisione, ma di riscoperta. Le canzoni vivono al di là dei loro creatori. Come noi, col tempo trovano il loro equilibrio. Quello spirito è il cuore pulsante di questo nuovo album — dieci versioni rivisitate di ogni brano dell’originale ‘Real Life’. Alcune trasformazioni sono sottili. Altre sono radicali. Tutte sono state realizzate con un gruppo di collaboratori completamente nuovo», afferma Joan Wasser.

Joan As Police Woman è molto legata all’Italia. Il suo tour celebrativo per i 20 anni del suo album di debutto “Real Life” la vedrà protagonista di un atteso ritorno dal vivo anche nel nostro Paese. Le date confermate, una nel 2026 e due nel 2027, prevedono l’esecuzione integrale dell’album insieme al suo trio, oltre ai grandi classici della sua discografia.

Biglietti QUI.

Roma: 20 novembre 2026 all’ Angelo Mai

Bologna: 26 febbraio 2027 all’ Estragon Club

Milano: 27 febbraio 2027 al Santeria Toscana 31