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Le Sailor Honeymoon annunciano il loro album di debutto “The Worst Of Sailor Honeymoon” (atteso il 14 agosto) e pubblicano il nuovo singolo “I Wanna Leave You”. Il disco, come ci dicono le note stampa, amplia l’universo delle Sailor Honeymoon senza rinunciare alla spontaneità, all’umorismo e all’umanità che hanno caratterizzato la band sin dagli esordi.

Il nuovo assaggio è un pezzo carico e grintoso, senza compromessi, con uno spirito punk-rock decisamente chiaro e lampante: dritto al punto sotto tutti i punti di vista.

Negli ultimi tre anni, le Sailor Honeymoon si sono trasformati da un libero esperimento creativo in una delle band più originali emerse dalla scena musicale indipendente coreana negli ultimi anni. Il loro mix di umorismo ed espressione di sé senza compromessi li ha resi una delle band di riferimento dell’underground coreano, portando la loro musica dagli spazi DIY di Seul ai palchi dei festival in tutta Europa e oltre.

«Non abbiamo bisogno di essere perfette», afferma la cantante e batterista Abi Raymaker. «Vogliamo solo creare qualcosa di significativo. Molti prodotti culturali esportati dalla Corea verso un pubblico internazionale sono sottoposti a standard incredibilmente elevati. Sembrano perfetti, suonano perfetti e danno l’impressione di essere controllati con estrema cura. Noi volevamo creare qualcosa che sembrasse umano».

Sebbene gran parte della percezione che il mondo ha della musica coreana sia stata plasmata dal successo globale del K-pop, le Sailor Honeymoon rappresentano un lato molto diverso della cultura coreana contemporanea: un lato radicato nella comunità, nella sperimentazione e nell’indipendenza. In un panorama in cui le infrastrutture a disposizione degli artisti indipendenti rimangono limitate, il trio si è costruito un pubblico grazie ai concerti dal vivo, al passaparola e a canzoni che conquistano per la loro sincerità e arguzia piuttosto che per la raffinatezza.

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