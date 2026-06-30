I Soft Top, sette musicisti di Brighton riuniti attorno al cantautore Miles Goodall (voce e tastiere) realizzano un elegante debutto con “Gathering Dust” per l’etichetta Crafting Rooms. Un concept album che racconta la storia di un uomo in coma dopo un incidente stradale. Indie e soft rock caratterizzano undici brani maturi, dalla direzione musicale già ben definita, dal ritmo cadenzato, coinvolgente.

Goodall, Charlie Bogg al basso, Austin Pritchard alla chitarra, Owen Bullock alla batteria, Oakley Flavell al violoncello, Bobby Smyth al clarinetto creano un sound intimo e sognante con influenze che non disdegnano jazz, blues e easy listening come dimostra il singolo “Your Aching Words” uscito a febbraio e qui magistralmente riproposto.

Arrangiamenti raffinati quelli di “Layla’s House” e “Rear View Mirror”, melodie che in “Drowning In The Shadows” spinte da un ammaliante sassofono suonato da Bobby Smyth rivelano la forte anima soul della band. Sembrano dei veterani i Soft Top e in parte lo sono visto che Pritchard è a sua volta un cantautore apprezzato già attivo con i Tinman, mentre Bogg e Bullock suonano con Hutch e Sad Dads.

Esperienze che diventano fondamentali nella title track con i fiati ancora protagonisti, in “Paving Stones” e “Waiting Game”. Due ballate di classe come “Dreaming Of Someone” e “Not Enough” completano il viaggio iniziato con l’intro (“Into A Dream”) e chiuso da una coda strumentale (“Out To A Light”) in un disco di grande pathos, pieno di passione e sorprese.

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