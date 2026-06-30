Amanda Palmer, cantautrice, drammaturga, pianista, autrice, regista e blogger annuncia uno speciale appuntamento per quest’estate: mercoledì 29 luglio 2026 sarà all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD) con uno dei suoi spettacoli unici, piano + voce, che allo stesso tempo abbraccia e sovverte i tradizionali schemi della musica, del teatro e dell’arte.

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Raggiunta la notorietà come membro del duo punk-cabaret The Dresden Dolls, la sua carriera solista si è rivelata altrettanto coraggiosa e senza confini, includendo opere innovative come “Theatre Is Evil”, album finanziato tramite crowdfunding che nel 2012 ha debuttato nella Top 10 della classifica Billboard 200. Nel marzo 2019, la Palmer ha pubblicato l’album solista “There Will Be No Intermission”, prodotto e registrato da John Congleton. Si tratta di un’opera di grande spessore che affronta temi fondamentali come la vita, la morte, l’aborto e l’aborto spontaneo.