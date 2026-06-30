I Bloc Party tornano con il nuovo singolo “Love Bombs” che segue “Coming On Strong” precedentemente uscita.

Il prossimo album della band, “Anatomy Of A Brief Romance”, prodotto da Trevor Horn, è in uscita l’11 settembre. Gran parte del disco, come ci dicono le note stampa, ruota attorno al tema del corpo: è intriso di attrazione, desiderio e di quella vulnerabilità che deriva dall’esporsi al mondo.

Il nuovo singolo è “Love Bombs”:

“All’inizio di una nuova relazione, i nostri sentimenti di connessione possono spingerci a compiere gesti drammatici”, spiega Okereke. «“Love Bombs” è il suono di un nuovo amore che sboccia, in splendidi gesti romantici. Ma sotto la superficie c’è la paura sempre presente che forse questo nuovo amore, per quanto brillante e meraviglioso, potrebbe non durare per sempre».