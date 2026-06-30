Non c’è ancora bisogno di ricordare che, fra le band emergenti, il nostro occhio di riguardo qui a IFB si è posato sui Westside Cowboy che il 21 agosto pubblicheranno l’esordio “It Goes On” (e il 9 novembre saranno a Milano, Arci Bellezza).

Se volete farvi una prima idea dei loro live, beh, ecco il loro show del 21 giugno al Glasgow Green di Glasgow per il TRNSMT 2026:

Setlist:

Midnight Cowboy (John Barry cover)

I’ve Never Met Anyone I Thought I Could Really Love (Till I Met You)

Can’t See

Drunk Surfer

Shells

Don’t Throw Rocks

The Wahs

Kick Stones (The Boys)

Strange Taxidermy

In The Morning