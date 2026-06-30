Non c’è ancora bisogno di ricordare che, fra le band emergenti, il nostro occhio di riguardo qui a IFB si è posato sui Westside Cowboy che il 21 agosto pubblicheranno l’esordio “It Goes On” (e il 9 novembre saranno a Milano, Arci Bellezza).
Se volete farvi una prima idea dei loro live, beh, ecco il loro show del 21 giugno al Glasgow Green di Glasgow per il TRNSMT 2026:
Setlist:
Midnight Cowboy (John Barry cover)
I’ve Never Met Anyone I Thought I Could Really Love (Till I Met You)
Can’t See
Drunk Surfer
Shells
Don’t Throw Rocks
The Wahs
Kick Stones (The Boys)
Strange Taxidermy
In The Morning