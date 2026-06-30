credit: Jeff Fowler

I Dinosaur jr. annunciano il nuovo album “There Near“, in uscita il 28 agosto per Jagjaguwar.

Guarda il video del primo singolo ‘Several Got Away’:

J Mascis, Lou Barlow e Murph non hanno bisogno di presentazioni, sono semplicemente una delle più grandi rock band in circolazione dagli anni ’80, celebrati e adorati dai più grandi artisti degli ultimi 40 anni e amati da tutte le generazioni di fan di indie e alternative a seguire.

Il regista del video, Guy, racconta: “Volevo realizzare qualcosa di ironico, con un’estetica da “film fatto in giardino”, che si inserisse bene nella tradizione dei videoclip dei Dinosaur Jr. La prima ispirazione è arrivata da un dipinto di Henry Darger, con bambini terrorizzati da due enormi mani di fuoco fluttuanti. Poi ho iniziato a pensare al rapimento biblico, e tutto ha preso forma. I ragazzi sono stati disponibilissimi e per me è stato un onore inseguirli in un campo con la camera come un pazzo. Avevamo tempi strettissimi, quindi ho dovuto imparare parecchie tecniche di VFX in un weekend, ma sono soddisfatto del risultato“.

“There Near” è il sesto album in studio registrato dai Dinosaur Jr. negli ultimi vent’anni, dopo la loro rinascita artistica. Negli anni recenti non sono mancati live album e raccolte, ma nulla sostituisce l’impatto di un nuovo disco: “There Near” arriva con tutti i livelli impostati su “Extra Crispy”.

Il disco è stato registrato in sessioni brevi e intense nell’arco di un anno al Bisquiteen Studio di Amherst, quasi interamente dal trio storico: Murph alla batteria, Lou Barlow al basso e alla voce, J Mascis chitarra e voce, con l’aggiunta di piano e organo del musicista locale Ken Mauri.

Mascis racconta: “Ho comprato lo stesso ampli che usava Chris Dixon quando abbiamo registrato il primo album. Ha un suono particolare che non ottenevo da tempo, e volevo ritrovarlo. Il MK 1 ha un carattere Fender potenziato. Mi sono dato il consiglio che Rick Rubin dà sempre alle band: riascoltare il primo disco e tornare a quel suono“.

Sulla scrittura dei testi, Mascis aggiunge: “Non so sempre di cosa parla una canzone mentre la scrivo. Il significato arriva da solo. Uso le parole che funzionano, spesso influenzate da quello che sto leggendo in quel momento. Non ci penso troppo. Trovo un po’ triste che Spotify mostri tutti i testi: dov’è il divertimento?“.

Tracklist:



1.Several Got Away

2.No Friends

3.Everything At Once

4.Take Me With You

5.Blowin’ Up

6.Gone Off

7.Clam Along

8.Walk Me Back

9.Read the Room

10.Put It Down

11.No One’s Ready