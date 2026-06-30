Morrissey, ex frontman degli Smiths e ora affermato solista, ha aggiornato il merchandising sulla sezione britannica del suo negozio online ufficiale, MPORIUM.

Due magliette si ispirano alle copertine ufficiali dei classici album degli Smiths “Meat Is Murder” (1985) e “The Queen Is Dead” (1986). Su entrambe ora compare il nome di Morrissey al posto del logo del gruppo.

Tutto sembra seguire l’onda lunga della polemica sollevata da Morrissey contro Marr proprio nei giorni scorsi.

L’ex frontman degli Smiths è infatti partito forte contro il suo ex compagno di band, Johnny Marr, difendendo la sua eredità creativa all’interno dell band (“Gli Smiths erano la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i titoli dei miei album, le copertine dei miei singoli e album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni“), in merito a un documentario radiofonico della BBC in uscita il 13 luglio che, a detta di Moz, metterebbe in risalto la solita storia, ovvero “Marr è l’angelo; Morrissey il carnefice“.

In un post del 22 giugno, poi cancellato, pubblicato su Morrissey Central (ma recuperabile su Morrissey-Solo) e intitolato “The Art Of Forgery”, il cantante ha espresso il suo forte disappunto per non aver avuto voce in capitolo nel progetto. Morrissey, nel lungo testo, accusa Marr “di guardare sempre indietro” e di dividere intenzionalmente la fanbase degli Smiths, “dedicando tutta la sua vita a distruggere Morrissey in ogni modo possibile“.

Nell’agosto 2024, Morrissey aveva attaccato Marr per aver rifiutato un “redditizio” tour di reunion degli Smiths, sostenendo che il chitarrista avesse “ignorato” l’offerta. Marr, dal canto suo, ha replicato alle affermazioni di Morrissey scrivendo semplicemente: “Non ho ignorato l’offerta – ho detto di no“.

Ricordiamo che Morrissey si esibirà presto in Italia, presentando il suo nuovo progetto musicale “Make-Up Is a Lie”.

Cernobbio (CO) – 19 luglio 2026 presso il Lake Sound Park (Villa Erba)

Asti – 21 luglio 2026 in Piazza Alfieri

Anche Johnny Marr sarà in Italia a luglio:

Giovedì 16 luglio 2026: Verona – Teatro Romano

Venerdì 17 luglio 2026: Roma – Auditorium Parco della Musica (Cavea)

Sabato 18 luglio 2026: Minervino Murge (BT) – Tenuta Bocca di Lupo (nell’ambito del Locus Festival)

Lunedì 20 luglio 2026: Udine – Castello



Martedì 21 luglio: Cabras (OR) – Teatro di Tharros