La band indie rock londinese The Big Moon ha svelato i dettagli del proprio quarto LP, “Forever“, in uscita il 30 ottobre per Fiction Records e ha condiviso il singolo “Gravity”.

Il nuovo disco del quartetto arriva quattro anni dopo “Here Is Everything“, album influenzato dalla maternità e dalla pandemia. “Forever” esplora ciò che viene dopo le tappe fondamentali della vita, influenzato da quanto accaduto a Juliette Jackson, a cui è stato diagnosticato un colesteatoma, una cisti benigna all’interno del timpano, nel 2024. L’intervento chirurgico necessario ha comportato una perdita uditiva permanente in un orecchio.

“È stata un’esperienza praticamente esistenziale, perché scrivere canzoni è il mio lavoro e la mia identità“, spiega. Inizialmente in difficoltà con la scrittura, ha ritrovato la strada cambiando prospettiva: “Ho semplicemente deciso di scrivere canzoni per questo momento immaginario, uno o due anni nel futuro, quando sarei stata di nuovo completamente guarita e felice. Non sapevo se sarei mai arrivata a quel punto, ma, proiettandomi in quel futuro e quasi ingannando me stessa, è diventato davvero un bel modo di scrivere“.

“Gravity” dà il tono all’album. Jackson dice del brano: «Quando ho scritto questa canzone, ogni volta che andavo a prendere mio figlio all’asilo, lui correva da me, mi si gettava addosso e mi dava un abbraccio fortissimo. Sapevo che non sarebbe durato per sempre, e mi godevo ogni singolo momento; questa canzone ha finito per immortalare quella sensazione. Parla di un amore dal quale non ci si separa mai veramente, ma che è solo elastico, pronto a ricongiungersi all’istante.“

La bassista Celia Archer descrive l’atmosfera generale del disco: «Non sono canzoni banali dal punto di vista dei testi, dei temi o della musica, ma Jules ci ha dimostrato che si può affrontare tutto questo e scegliere di essere ottimisti e trarne forza. Speriamo che anche altre persone possano applicare questo concetto alle proprie vite».

Tracklist:



Gravity

Three Things

Fun

F.O.R.E.V.E.R

Sounds

You Remind Me That I’m Dying (and that it’s good to be alive)

Speed Bump

Can I Get A Reading Please

I See You, Honey

Chill