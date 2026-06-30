La band indie rock londinese The Big Moon ha svelato i dettagli del proprio quarto LP, “Forever“, in uscita il 30 ottobre per Fiction Records e ha condiviso il singolo “Gravity”.

Il nuovo disco del quartetto arriva quattro anni dopo “Here Is Everything“, album influenzato dalla maternità e dalla pandemia. “Forever” esplora ciò che viene dopo le tappe fondamentali della vita, influenzato da quanto accaduto a Juliette Jackson, a cui è stato diagnosticato un colesteatoma, una cisti benigna all’interno del timpano, nel 2024. L’intervento chirurgico necessario ha comportato una perdita uditiva permanente in un orecchio.

È stata un’esperienza praticamente esistenziale, perché scrivere canzoni è il mio lavoro e la mia identità“, spiega. Inizialmente in difficoltà con la scrittura, ha ritrovato la strada cambiando prospettiva: “Ho semplicemente deciso di scrivere canzoni per questo momento immaginario, uno o due anni nel futuro, quando sarei stata di nuovo completamente guarita e felice. Non sapevo se sarei mai arrivata a quel punto, ma, proiettandomi in quel futuro e quasi ingannando me stessa, è diventato davvero un bel modo di scrivere“.

“Gravity” dà il tono all’album. Jackson dice del brano: «Quando ho scritto questa canzone, ogni volta che andavo a prendere mio figlio all’asilo, lui correva da me, mi si gettava addosso e mi dava un abbraccio fortissimo. Sapevo che non sarebbe durato per sempre, e mi godevo ogni singolo momento; questa canzone ha finito per immortalare quella sensazione. Parla di un amore dal quale non ci si separa mai veramente, ma che è solo elastico, pronto a ricongiungersi all’istante.

La bassista Celia Archer descrive l’atmosfera generale del disco: «Non sono canzoni banali dal punto di vista dei testi, dei temi o della musica, ma Jules ci ha dimostrato che si può affrontare tutto questo e scegliere di essere ottimisti e trarne forza. Speriamo che anche altre persone possano applicare questo concetto alle proprie vite».

Tracklist:

Gravity
Three Things
Fun
F.O.R.E.V.E.R
Sounds
You Remind Me That I’m Dying (and that it’s good to be alive)
Speed Bump
Can I Get A Reading Please
I See You, Honey
Chill