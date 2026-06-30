Comincia la marcia di avvicinamento dei Diary al loro album di debutto, “Spiral Bound” (atteso il 4 settembre) con il primo singolo “Keep Comin’ Up”.

Traendo ispirazione dagli stati alterati delle feste da ballo che si protraggono fino alle prime ore del mattino, il brano fonde i groove di Madchester (e occhio perchè i ragazzi sono di NY!) e il muro di suono dello shoegaze, pur rimanendo saldamente radicato nell’amore della band per la psichedelia degli anni ’60 e il pop chitarristico jangly.

C’è veramente un groove irresistibile, c’è quel piglio tra Mondays, Charlatans e Stone Roses ma il tutto è avvolto in una deliziosa nube shoegaze e popedelica. Insomma un grandissimo pezzo.

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