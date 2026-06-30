I White Lies, nell’ambito della rassegna Contaminazioni Musicali dell’Estate Teatrale Veronese, si sono esibiti nell’affascinante cornice del teatro Romano di Verona, proponendo una tracklist che ha unito i loro grandi classici ai brani dell’ultimo e settimo album “Night Light“.

Ricordo ancora quando e come li conobbi: la mai troppo lodata rivista cartacea “Rockerilla” elesse il loro esordio, uno dei capisaldi del post-punk revival di fine anni 2000, come disco del mese. Incuriosito da tale scelta e dai contemporanei suggerimenti di un caro amico (senza svelarne il nome, è tutt’ora un apprezzato giornalista sia per “Rockerilla” che per “Indie for Bunnies”) acquistai, senza conoscerne nemmeno una nota, il sovra citato “To Lose My Life”.

A seguire cotanto promettente debutto, con cadenze temporali più o meno costanti, altri sei album, che hanno consolidato la loro fama, se pur nel circuito indie-pop, e confermato la solidità della loro proposta.

Proposta, tipicamente inglese, ma non arroccatasi in una stanca immobilità stilistica.

Se all’inizio venivano tacciati di assomigliare un po’ troppo ai quasi coevi Editors (ma che a loro volta, in un gioco ad incastro, venivano accusati di rifarsi un po’ troppo a Joy Division ed Echo and the Bunnymen), forse anche grazie alla splendida vocalità del leader, con la pubblicazione dei diversi lavori hanno arricchito la loro proposta, in particolare con decisi e progressivi innesti di elettronica, sempre con la new wave nel cuore.

Ebbi modo di partecipare ad un loro concerto nel lontano 2011 a Bologna, ma l’occasione di poterli rivedere in un contesto del genere mi parve irrinunciabile. L’intento si è tramutato in realtà ed accolti da un pubblico numeroso ma non da sold out, hanno lasciato tutti i presenti soddisfatti e senza rimpianto alcuno.

Il pubblico è risultato a livello anagrafico piuttosto eterogeneo e ho notato che non pochi turisti (la lingua inglese svettava) sono intervenuti, dando un respiro internazionale all’evento.

L’acustica la promuovo a pieni voti, vuoi per il volume corretto (invero ero in prima fila in platea per cui potrebbe essere risultata percezione diversa in gradinata, ma teniamo conto che il luogo dell’evento è di dimensioni contenute), vuoi per la compattezza e perizia dimostrata dai 4 musicisti. La band è perfettamente rodata, lascia che sia semplicemente la musica a guidare il tutto, senza alcun orpello coreografico.

La voce di Harry McVeigh pare meno poderosa del consueto, forse complice il caldo, ma l’interpretazione rimane coinvolgente e convincente. L’alchimia della band è ragguardevole; ciò che si respira in platea è diretta conseguenza del phatos emotivo irradiato dalle loro canzoni. Non c’è alcuna voglia o sentore di presenzialismo, tipico ormai dei grandi eventi negli stadi.

Come citato in premessa, la scaletta è stata ben bilanciata , considerando la carriera in toto della band. La resa dei pezzi mi è parsa sempre ben centrata, con un finale che ha infiammato i presenti grazie a “Big Tv” (title track del loro terzo album) e la doppietta tratta dall’esordio, ovvero “To Lose My Life” e “Death”, cantate da tutto il pubblico, rimasto seduto a gran fatica.

Da segnalare la riproposizione della bonus track “ My Lover” dal recente e ben rappresentato “Night Light”, in cui la band ha sfoggiato una versione allargata del brano, con efficaci innesti funky alla chitarra ed al basso.

L’intimità del luogo ed il calore appassionante dei White Lies regalano quindi un concerto “semplice” ma che, in caso di futura replica, richiama la necessità di non privarsene.

Unica pecca la mancanza di uno stand con il merchandising.