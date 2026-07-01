Piccoli MBV crescono. I cari Velveteen arrivano da Londra e sono cresciuti a pane e Kevin Shields.

Il loro ottimo EP guarda con devozione a quel mondo sonoro, quindi riverberoni e noise che ad ascoltarli in cuffie ti rimepiono la testa che è un piacere, ma anche qualche sprazzo più abbordabile, che però profuma sempre e comuqnue di MBV pur con un taglio davvero irresistibile (parliamo di “Shoot Me Down”).

<a href="https://velveteen.bandcamp.com/album/my-dreams-are-changing">My Dreams Are Changing by Velveteen</a>

Su tutte la colata lavica ipersonica di “A Fool’s Paradise” che è un vero e proprio viaggio visionario, tra voci sussurrate e questa specie di ritmo tribaleggiante che ci sta da Dio. Bellissima anche “Unanswered” che abbassa un po’ il volume delle chitarre, ma alza il tasso malinconico, senza però perdere un taglio spaziale e psichedelico che emerge sul finale.

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