Fu vera gloria quella degli Hard-Fi? Probabilmente sì, ma fugace come lo svolazzare di una farfalla. Due numeri uno nelle classifiche britanniche tra il 2005 e il 2007 (con gli album “Stars Of CCTV” e “Once Upon A Time In The West”) e poi il lento declino, culminato con una lunghissima pausa iniziata nel 2014 e terminata nel 2022.

Credit: Matt Crockett

Oggi, a distanza di ben quindici anni dall’ultima fatica in studio, la band di Richard Archer torna a produrre inediti con un disco intitolato “Sweating Someone Else’s Fever”. Premi play e subito vieni risucchiato da un vortice spazio-temporale che ti riporta indietro di una ventina d’anni, quando l’indie rock britannico spadroneggiava e le sonorità pop/clashiane degli Hard-Fi conquistavano le frequenze radiofoniche.

La solfa non cambia: brani orecchiabili e godibili – caratterizzati dalle consuete influenze reggae, dub e ska – nei quali il gruppo di Staines affronta temi mai banali dal forte contenuto politico e sociale, come la superficialità dei legami nell’era di internet al centro della trascinante “They Ain’t Your Friends”.

Le atmosfere latinoamericane di “Digo Nada” risultano più divertenti che convincenti; ma è comunque piacevole restare sorpresi da una band non più di primissimo pelo. Il resto dell’album si muove con sicurezza lungo i binari di un pop rock solare ed estivo, “lineare” ma al tempo stesso estremamente contaminato.

Un retrogusto stratificato alla Clash infonde un che di esotico sia ai ritmi disco/dance delle pulsanti “You Rule My Heart (When The Summer’s Gone)” e “Don’t Go Making Plans”, sia alle schitarrate aspre e post-punk di “Looking For Fun” e “Now And Then”.

Un ritorno gradevole ma di certo non indimenticabile; difficilmente le canzoni di “Sweating Someone Else’s Fever” raggiungeranno i vecchi successi degli Hard-Fi, ma se volete abbandonarvi a un po’ di sana spensieratezza sparatevi pure nelle orecchie questi quaranta minuti scarsi di indie rock leggero, colorato e “balneare”. L’ascolto ideale per una macchina che viaggia spedita in direzione mare.