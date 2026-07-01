I Fat Dog hanno annunciato il loro nuovo album “Cancel Me (I’m Tired)“. atteso il 2 ottobre. Il singolo, brano che da il titolo al disco, trae ispirazione da “How Do You Sleep” di John Lennon.

Quando è arrivato il momento di pensare al secondo album, il leader della band si è buttato a capofitto nelle sessioni di registrazione il giorno dopo essere tornato a casa da un caotico tour negli Stati Uniti in cui ogni membro della band, a turno, ha dato segni di cedimento. «A un certo punto di quel tour, tutti hanno avuto una sorta di piccolo crollo nervoso», racconta Chris, che ricorda di aver perso la testa a Los Angeles, sbattendo la testa contro un muro mentre indossava un casco da football americano.

Tracklist

Smile and Wave

Go Fuck Urself

Cancel Me (I’m Tired)

Heart Of Darkness

Shit Love

Call It What You Want

Snakes

Bad Dog

The Devil

Aliens

Ricordiamo che la band sarà in Italia per 3 appuntamenti:



5 luglio: Ippodromo Snai La Maura, Milano, con Foo Fighters e IDLES

23 luglio: SEI Festival, Corigliano D’Otranto (LE)

24 luglio: TV Spenta, Siena