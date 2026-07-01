I Fat Dog hanno annunciato il loro nuovo album “Cancel Me (I’m Tired)“. atteso il 2 ottobre. Il singolo, brano che da il titolo al disco, trae ispirazione da “How Do You Sleep” di John Lennon.
Quando è arrivato il momento di pensare al secondo album, il leader della band si è buttato a capofitto nelle sessioni di registrazione il giorno dopo essere tornato a casa da un caotico tour negli Stati Uniti in cui ogni membro della band, a turno, ha dato segni di cedimento. «A un certo punto di quel tour, tutti hanno avuto una sorta di piccolo crollo nervoso», racconta Chris, che ricorda di aver perso la testa a Los Angeles, sbattendo la testa contro un muro mentre indossava un casco da football americano.
Tracklist
Smile and Wave
Go Fuck Urself
Cancel Me (I’m Tired)
Heart Of Darkness
Shit Love
Call It What You Want
Snakes
Bad Dog
The Devil
Aliens
Ricordiamo che la band sarà in Italia per 3 appuntamenti:
5 luglio: Ippodromo Snai La Maura, Milano, con Foo Fighters e IDLES
23 luglio: SEI Festival, Corigliano D’Otranto (LE)
24 luglio: TV Spenta, Siena