Steve Wynn (Dream Syndicate) torna in Italia a novembre con il tour “Plays ’Em All”, accompagnato da Chris Cacavas.



Nel corso della serata, Steve attingerà al suo vastissimo repertorio, passando in rassegna oltre 40 album e più di 40 anni di concerti in Europa. Con sé avrà anche il nuovo live album, registrato durante il suo ultimo passaggio in Italia, oltre al più recente album in studio, “Make It Right” (Fire Records).



Ad aprire la serata sarà Chris Cacavas con un set solista che ripercorre la sua carriera, in occasione dell’uscita di un nuovo box set dei Green on Red in 6CD.

Info biglietti QUI e sul sito dell’artista.

Ecco le date:

13 novembre, Auditorium di Casa della Musica, Trieste

14 novembre, Spazio 211, Torino

15 novembre, Arci Bellezza, Milano

16 novembre, Raindogs, Savona

