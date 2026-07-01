Il quartetto londinese Alphabet ha svelato un nuovo singolo dal titolo “Sense”. Il brano, coprodotto dalla band e da Luke Farnall segue il recente singolo “Pressure”.

Pur avendo all’attivo solo una manciata di singoli, la band sta già catturando attenzioni e consensi dalla stampa e da una fanbase sempre più numerosa.

“Sense” fondendo trame oniriche che potrebbero richimare i Cure ma con piglio e intensità trascinante: ecco allora chitarre melodiche ma ricche di potenza, euforia e urgenza che si sublimano nei duetti di Milo McNulty (chitarra/voce) e Lena Pilshofer (basso/voce). Un continuo viaggio esaltante tra bagliori magici che si accendono e spengono in continuazione.

Lo stesso McNulty afferma: “Dal punto di vista dei testi, la canzone esplora la natura mutevole delle emozioni. La silenziosa battaglia con il mio monologo interiore e il viaggio alla ricerca dell’equilibrio e della pace in mezzo al caos.“

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