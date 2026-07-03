I Wolf Alice hanno pubblicato “Gospel Oak”, tratta da una raccolta di b-side di “The Clearing”.

“Gospel Oak” è il primo dei tre brani contenuti in una nuova raccolta di b-side su 7″, “Hammond Song” e “Hit The Sky” usciranno in formato digitale nelle prossime settimane. I tre brani saranno pubblicati in formato fisico il 21 agosto, in occasione del primo anniversario di “The Clearing”. Preorder QUI.

La band ha dichiarato in merito a questa pubblicazione di tre brani: “Queste sono alcune canzoni che abbiamo composto durante la realizzazione di ‘The Clearing’ e che non sono state incluse nell’album finale, ma che amiamo moltissimo, tra cui una cover con due delle nostre cantanti preferite, Julia Cumming e Bria Salmena – siamo felici di aver trovato un posto dove poterle far ascoltare. Buon ascolto.“