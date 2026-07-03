Il countdown è finito. Sabato 27 giugno 2026, dal palco dei Giardini del Frontone di Perugia, nell’ambito della rassegna Umbria Che Spacca Festival, è ufficialmente partito il tour con cui i Litfiba festeggiano i quarant’anni di “17 Re” , il disco che nel 1986 segnò una svolta epocale per il rock italiano.
Sul palco la formazione storica della band fiorentina: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi, affiancati da Luca “Mitraglia” Martelli alla batteria. Un ritorno attesissimo, visto che questa esatta line-up non si esibiva insieme dal 27 luglio 2014, quando i quattro salirono sul palco del Traffic Festival di Torino. Una piccola anteprima del tour era già arrivata il Primo Maggio, quando la band si era affacciata sul palco del concertone di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, ma quella di Perugia è la data che inaugura davvero le venti tappe estive, seguite da Padova e Bari.
“17 Re”, pubblicato come doppio album nel 1986, è il secondo capitolo della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere, che comprende anche “Desaparecido” e “Litfiba 3”. A far da preludio al tour era arrivata, lo scorso aprile, anche la pubblicazione della title track, brano che all’epoca fu escluso dalla tracklist originale e che oggi torna, rivisitato nei suoni e nel testo, anche in edizione vinile.
Nei live appena svoltosi, i Litfiba hanno mantenuto la promessa ovvero quella di suonare nella sua interezza “17 Re” , cosa mai accaduta prima nella storia della band. Le sorprese sono arrivate anche con l’encore, quando in scaletta sono spuntate alcune chicche pescate dal resto del repertorio storico, come “Il Vento”, “Istanbul”, “Santiago”, “Eroi nel vento” e “La preda”, oltre ai due classici intramontabili “Tex” e “Cangaceiro”.
Un’apertura di tour che è già un segnale chiaro: i venti concerti di questa estate 2026 non saranno una semplice occasione celebrativa, ma un vero e proprio viaggio nel repertorio più visionario della storia dei Litfiba.
DI seguito rammentiamo le date del tour e il circuito di vendita dei biglietti.
04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico
07 luglio Milano – Kozel Carroponte
09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero
11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri
14 luglio Genova – Altraonda Festival
16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle
18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace
21 luglio Bologna – Sequoie Music Park
23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie
25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo
28 luglio Napoli – Arena Flegrea
01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani
04 agosto Catania – Villa Bellini
07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato
11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande
13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay
BIGLIETTI
MC2 Live https://mc2live.it/artista/litfiba/ Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/tour/litfiba/4519 |https://www.vivaticket.com/it/artist/litfiba/101501