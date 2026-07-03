credit: Riccardo Bagnoli

Il countdown è finito. Sabato 27 giugno 2026, dal palco dei Giardini del Frontone di Perugia, nell’ambito della rassegna Umbria Che Spacca Festival, è ufficialmente partito il tour con cui i Litfiba festeggiano i quarant’anni di “17 Re” , il disco che nel 1986 segnò una svolta epocale per il rock italiano.

Sul palco la formazione storica della band fiorentina: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi, affiancati da Luca “Mitraglia” Martelli alla batteria. Un ritorno attesissimo, visto che questa esatta line-up non si esibiva insieme dal 27 luglio 2014, quando i quattro salirono sul palco del Traffic Festival di Torino. Una piccola anteprima del tour era già arrivata il Primo Maggio, quando la band si era affacciata sul palco del concertone di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, ma quella di Perugia è la data che inaugura davvero le venti tappe estive, seguite da Padova e Bari.

“17 Re”, pubblicato come doppio album nel 1986, è il secondo capitolo della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere, che comprende anche “Desaparecido” e “Litfiba 3”. A far da preludio al tour era arrivata, lo scorso aprile, anche la pubblicazione della title track, brano che all’epoca fu escluso dalla tracklist originale e che oggi torna, rivisitato nei suoni e nel testo, anche in edizione vinile.

Nei live appena svoltosi, i Litfiba hanno mantenuto la promessa ovvero quella di suonare nella sua interezza “17 Re” , cosa mai accaduta prima nella storia della band. Le sorprese sono arrivate anche con l’encore, quando in scaletta sono spuntate alcune chicche pescate dal resto del repertorio storico, come “Il Vento”, “Istanbul”, “Santiago”, “Eroi nel vento” e “La preda”, oltre ai due classici intramontabili “Tex” e “Cangaceiro”.

Un’apertura di tour che è già un segnale chiaro: i venti concerti di questa estate 2026 non saranno una semplice occasione celebrativa, ma un vero e proprio viaggio nel repertorio più visionario della storia dei Litfiba.

DI seguito rammentiamo le date del tour e il circuito di vendita dei biglietti.



04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico

07 luglio Milano – Kozel Carroponte

09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio Genova – Altraonda Festival

16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace

21 luglio Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie

25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio Napoli – Arena Flegrea

01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto Catania – Villa Bellini

07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato

11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

BIGLIETTI

MC2 Live https://mc2live.it/artista/litfiba/ Vivaticket https://www.vivaticket.com/it/tour/litfiba/4519 |https://www.vivaticket.com/it/artist/litfiba/101501