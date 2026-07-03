Dopo sedici anni Marc Almond torna in concerto in Italia.



Domenica 27 settembre 2026, all’Auditorium Paganini di Parma (all’interno della rassegna Il Rumore Del Lutto), salirà sul palco uno degli interpreti più eleganti e originali della musica britannica. Con i Soft Cell ha scritto una pagina fondamentale della storia del pop (proprio il 25 settembre uscirà “Danceteria”, il sesto e ultimo LP del duo synth-pop di Leeds). Da solista ha seguito un percorso personalissimo, attraversando elettronica, chanson, cabaret, folk e teatro musicale con una libertà espressiva che continua a renderlo un punto di riferimento per generazioni di artisti.



Non accadeva dal 2010 che il pubblico italiano potesse assistere a un suo concerto.



I biglietti per il concerto dell’inglese saranno disponibili a partire dalle ore 13 di martedì 7 luglio su ‘Ticketone.it‘.