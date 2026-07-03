“Neverending” è il titolo del sesto album prodotto dai Monolord, un trio svedese sulle scene da poco più di dieci anni ma già centrale nel campo del doom/stoner metal internazionale.

Credit: Bandcamp

Il disco prosegue il percorso di transizione melodica aperto nel 2021 col precedente “Your Time To Shine”, e lo fa in maniera più che convincente con otto tracce fluide e dinamiche che solo in un paio di episodi si spingono oltre i cinque minuti di durata (quasi una bazzecola per il genere trattato).

La band punta al sodo ma non tradisce la sua natura “pachidermica”; i riffoni disseminati nei brani, selezionati con il prezioso contributo di una produttrice decisamente esperta come Sylvia Massy, sono più potenti che mai e continuano a rappresentare la portata principale nella ricca tavolata dei Monolord.

Ma non sono l’unico elemento degno di nota di un disco nel quale la pesantezza estrema delle chitarre si scontra con la voce spettrale di Thomas V. Jäger, cui va il compito di infondere malinconia e umanità a brani che alternano esplosioni micidiali di distorsioni e fuzz ad atmosfere placide, stratificate, dominate da colori psichedelici.

La sei corde è sempre e costantemente al centro del discorso, protagonista tanto di lunghi assoli quanto di brevi riff melodici, non di rado impreziositi da belle armonizzazioni (come nel caso della drammatica “Inside A Collider”, vicina alle pagine più epiche dei Crowbar). Un mix di classe e heaviness per i Monolord, autori di un doom metal molto raffinato che potrebbe ben impressionare anche coloro che hanno difficoltà a digerire uno stile così pesante.