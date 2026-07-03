Il trio indie-elettronico londinese dei Night Tapes è tornato con “Swim”, prima uscita dopo l’acclamato “portals/polarities” dello scorso anno.

Il brano si divide praticamente in due parti, con un primo step fatto di breakbeat anni ’90, un basso incalzante e la voce di Iiris Vesik che fluttua, poi ecco che è come se il nastro si rallentasse e tutto va alla moviola, con il mood sonoro che da movimentato diventa avvolgente come un vasetto pieno di glassa super appiccicosa che ci si attacca ovunque.

“Swim” è tratta dall’edizione deluxe di “portals/polarities” in uscita il 24 luglio per Nettwerk.