Creata da Pol Rodriguez che la dirige pure insieme a Isaki Lacuesta (il duo era già dietro a uno dei film spagnoli degli ultimi anni, quel “Segundo Premio” ispirato ai Los Planetas), “Ravalear” ci sbatacchia per le strade de El Raval il quartiere piú controverso del centro di Barcellona, che in questo atipico e febbrile thriller d’azione diventa la cartina al tornasole di tutte le piaghe sociali di Spagna.

Immigrazione illegale, occupazione abusiva di immobili, ratti, parassiti e narcopisos diventano le armi di una guerra tra poveri ingaggiata da una famiglia di ristoratori per fronteggiare l’avanzata di un fondo immobiliare predatore intenzionato a trasformare il vecchio barrio.



La gentrificazione viene mostrata in tutta la sua forza violatrice in sei episodi di messinscena iperrealista e riprese ipercinetiche che trapiantano in terra catalana il funambolismo nervoso dei fratelli Safdie. Ottimo il cast, a partire da un viscidissimo Sergi Lopez evidentemente ri-lanciato dal successo di “Sirat”.



Tra le serie dell’anno di un anno fin qui davvero notevole.