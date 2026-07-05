1979, 1° luglio. In Giappone la Sony mette in vendita il primo Walkman della storia, il celebre TPS-L2. A prima vista sembrava soltanto un piccolo registratore a cassette, compatto, leggero, persino elegante. In realtà era molto di più: era un nuovo modo di abitare il mondo. Fino a quel momento la musica era stata, quasi sempre, un’esperienza statica e collettiva. La si ascoltava in salotto, davanti a un impianto hi-fi, in automobile, in un locale, in un luogo preciso. La musica aveva bisogno di uno spazio e, spesso, della presenza degli altri.

Con il Walkman accadde qualcosa di completamente diverso. La musica smise di essere legata a un posto e cominciò a camminare insieme alle persone. Divenne itinerante, dinamica, quotidiana. Poteva accompagnare il tragitto verso la scuola, il viaggio in treno, una passeggiata senza meta, il ritorno dal lavoro, un pomeriggio d’estate o una sera d’inverno. Bastavano una cassetta, un paio di cuffie e il mondo cambiava ritmo. Era un ascolto profondamente personale, quasi intimo. Non c’era più bisogno di condividere la musica con chi ci stava accanto né di alzare il volume per riempire una stanza. Per la prima volta ognuno poteva costruire una colonna sonora invisibile della propria giornata, lasciando che fosse il paesaggio a scorrere davanti agli occhi mentre le canzoni trasformavano il modo di percepirlo.

La leggenda racconta che tutto nacque da un’esigenza molto semplice. Il presidente della Sony, Masaru Ibuka, grande appassionato di musica, desiderava poter ascoltare le proprie cassette anche durante i lunghi viaggi in aereo. Da quell’intuizione nacque un oggetto che, almeno all’inizio, sembrava una scommessa tutt’altro che sicura. Chi avrebbe speso una cifra equivalente a circa 150 euro di oggi per un apparecchio capace “solo” di riprodurre una musicassetta? Chi avrebbe davvero sentito il bisogno della musica portatile?

La risposta arrivò in fretta. Il Walkman non cambiò soltanto il mercato dell’elettronica: cambiò il rapporto delle persone con la musica. Milioni di ragazzi iniziarono a registrare compilation, scegliendo con attenzione gli artisti, l’ordine delle tracce, il momento esatto in cui interrompere una registrazione dalla radio per evitare la voce del conduttore. Ogni cassetta raccontava qualcosa di chi l’aveva creata.

Erano le antenate delle playlist digitali.

Dietro quelle raccolte c’erano tempo, ricerca, gusto, memoria e persino un pizzico di coraggio. Sicostruivano percorsi emotivi, si suggerivano canzoni agli amici, si raccontavano storie attraverso una sequenza di brani. Era un lavoro di selezione e di scoperta che oggi, molto spesso, affidiamo, purtroppo, agli algoritmi delle piattaforme di streaming.

Forse è anche per questo che il Walkman continua a esercitare un fascino particolare. Non rappresenta soltanto un oggetto iconico degli anni Ottanta, ma il momento in cui la musica ha smesso di aspettarci a casa e ha deciso di seguirci ovunque, diventando una compagna silenziosa di viaggio, capace di trasformare un tragitto qualunque in un ricordo. E, in fondo, ogni playlist che creiamo oggi conserva ancora qualcosa di quella piccola rivoluzione iniziata il 1° luglio 1979.