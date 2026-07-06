L’album perduto dei Butthole Surfers è finalmente tra noi. “After The Astronaut” abbandona la dimensione leggendaria e si trasforma in realtà, a quasi trent’anni di distanza da quando fu concepito e registrato. Nel 1998, poco tempo dopo il sorprendente successo di “Electriclarryland”, i rapporti tra la band di Gibby Haynes, Paul Leary e King Coffey e la Capitol Records iniziarono rapidamente a deteriorarsi.

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Il matrimonio tra la major discografica e l’eccentrico gruppo texano finì con una battaglia legale e un album lasciato a marcire in un cassetto. In larghissima parte il materiale di “After The Astronaut” fu poi recuperato e rielaborato per “Weird Revolution” del 2001 – che, è bene precisarlo, resta ancora l’ultima vera raccolta di inediti prodotta dai Butthole Surfers.

Un quarto di secolo per avere tra le mani un album che di nuovo ha poco o nulla: ne è valsa la pena? In linea di massima sì. Non si è al cospetto di un tesoro ritrovato, ma di un documento storicamente rilevante nella carriera del gruppo; il potenziale seguito del loro più grande successo commerciale, imbevuto delle sonorità e delle atmosfere tipiche del finire degli anni ’90.

“After The Astronaut” si differenzia da “Weird Revolution” per la sua natura leggermente meno elettronica, anche se le drum machine e i loop ritmici sono onnipresenti e rappresentano una sorta di leitmotiv del disco. L’anima psichedelica e allucinante dell’opera – assolutamente fuori di testa, come da tradizione quando si parla dei Butthole Surfers – cambia veste di brano in brano.

Si va dai chitarroni industrial metal di “Intelligent Guy” e “They Came In” alle note malinconiche di “Jet Fighter” e “I Don’t Have A Problem”, passando per le numerosissime influenze etniche che donano al lavoro un fascino dal sapor mediorientale (“Mexico”, “Yentel”, “Junkie Jenny In Gaytown”).

Come già scritto è un’opera profondamente figlia della sua epoca – dal marchio inconfondibilmente “surfista”, certo, ma pieno zeppo di riferimenti a quel sound a metà strada tra trip hop e industrial che, agli sgoccioli dello scorso secolo, era un po’ ovunque.

Sicuramente fa un certo effetto pensare che un’opera del genere – dove trovano spazio cose inspiegabili ma perversamente orecchiabili, come lo spoken word cacofonico e “fischiettante” di “The Last Astronaut” e il forsennato punk digitale di “Turkey And Dressing” – era stata registrata con il sostegno di una grandissima casa discografica.

Oggi “After The Astronaut” rappresenta una reliquia di un tempo perduto, nel quale il rock più strambo e originale poteva ambire a raggiungere migliaia (se non milioni) di ascoltatori. Non un punto di ripartenza per i Butthole Surfers, ma una preziosa tessera a completare un puzzle lasciato in sospeso da troppo tempo.