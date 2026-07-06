La nuova edizione del Poplar si terrà al Doss Trento di Trento tra giovedì 10 e domenica 13 settembre.
Oltre a Floating Points, I Cani, Maruja, Dove Ellis, Ela Minus, Donny Benet, 4AM Kru e Freshmula, svelati nei mesi scorsi, qualche giorno fa il festival trentino ha rivelato gli altri nomi che comporranno la line-up della sua nuova edizione.
Ora si aggiungono anche Sama’ Abdulhadi, Marco Castello, The Avalanches, Avalon Emerson & the Charm, corto.alto, Florence Road, Pippo Sowlo, Rare?, Sophia Stel, 1000 Rabbits, 4am Kru, Aldolà Chivalà, Angelica Bove, Beaks, Birthh, Lime Garden, Madra Salach e Marco Fracasia.
Qui trovate la divisione delle giornate.
I biglietti per l’intero festival e per i singoli giorni sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.