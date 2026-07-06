Joe Newman degli Alt-J inizia con “The Canyon” la carriera solista complice una pausa che la band si sta prendendo per stare con le proprie famiglie e esplorare nuove strade, motivo per cui Newman ha scelto di pubblicare l’album su Mushroom Music a nome JJerome87.

Credit: Zachary Gray

Brani nati dopo l’uscita di “The Dream” nel 2022, registrati con Carlos De La Garza a Los Angeles che raccontano un periodo fertile e creativo iniziato dopo la nascita della figlia nel 2021 evento che ha ovviamente cambiato la vita di Newman.

Un’esplorazione di sonorità blues, soul, gospel ispirata da artisti come Otis Redding e Sam Cooke perfezionata con l’aiuto di un gruppo di turnisti e di Princess Fortier, Alisha Roney e Felice LaZae a seconde voci e backing vocals.

I dettagli sono importanti in “The Canyon”: la copertina di Sally Dunne ne racchiude molti come i coyote che Joe incontrava ogni mattina andando in studio. “Mr. Alligator” racconta la storia di un predatore, sfruttatore, “bad motherfucker” pronto a tutto e ben introduce il mood dell’album.

Un soul / gospel / R&B moderno e cadenzato, venato di elettronica e con il supporto degli archi, ben arrangiato come dimostrano “Green Velvet” e “Quaaludes” che parla di dipendenze digitali e non. “Juicy” è uno dei brani più pop insieme a “Brush Me Like A Horse”, “Walkaway Music” il più cinematografico con le sue atmosfere indie western.

I film e la vita quotidiana sono state le principali fonti d’ispirazione per Newman come dimostra la romantica “Two Hearts”. Atmosfere d’oltreoceano con melodie accattivanti (“Track And Field”) e momenti più intimi (“Last Man Alive” e “Pennine”) completano un disco sincero che molto rivela del Newman musicista e uomo, direzione che vorrebbe continuare a seguire anche con gli Alt – J.