Quelle dei Pixies non sono, in realtà, delle semplici B-sides. In questa raccolta non c’è nulla che possa essere definito accessorio, marginale o secondario. Queste canzoni sono piuttosto appunti lasciati ai bordi della strada, frammenti di un universo creativo che non avevano trovato posto negli album del loro periodo leggendario, ma che possiedono la stessa forza evocativa, la medesima capacità di insinuarsi nella memoria e di modificare il modo in cui osserviamo il mondo. Sono prospettive laterali, deviazioni, sentieri meno battuti che permettono di comprendere ancora meglio la grandezza artistica dei Pixies.

Credit: Travis Shinn

Negli anni Novanta i Pixies hanno rappresentato molto più di una band rock. Sono stati un’attitudine esistenziale, un modo di stare al mondo, una dichiarazione di indipendenza intellettuale ed emotiva. Hanno incarnato il desiderio, quasi ossessivo, di sperimentare, di cercare linguaggi nuovi, di attraversare territori inesplorati senza alcun timore di smarrirsi. Erano il simbolo di una comunità orizzontale di persone che rifiutava l’omologazione, che voleva lasciare una traccia autentica del proprio passaggio e che trovava nella musica un luogo in cui immaginare il futuro anziché subirlo.

I loro dischi sono diventati il manifesto di un’epoca irripetibile, il ritratto sonoro di una generazione sospesa fra entusiasmo e inquietudine. Un linguaggio capace di fondere melodia e abrasione, dolcezza e rumore, armonia e caos, facendo convivere tutto nello spazio di pochi minuti. C’era qualcosa di luminoso e, allo stesso tempo, intimamente doloroso nella loro musica: una malinconia sotterranea che non chiedeva di essere consolata, ma vissuta fino in fondo, perché soltanto attraversando quella crepa si poteva imparare a guardare meglio la realtà. Era come se un terzo occhio si spalancasse, improvvisamente, sul presente, mettendone a nudo gli angoli nascosti, le contraddizioni, le storture, le atrocità che si celavano dietro il volto rassicurante del progresso. Quel presente, che prometteva possibilità infinite, divorava, invece, i giorni e le stagioni, relegando il futuro a un’ipotesi sempre più distante, fragile, quasi irraggiungibile. Intanto, gli eroi, che avevamo scelto di rendere immortali, si sgretolavano davanti ai nostri occhi, precipitando negli abissi della dipendenza, della violenza e della tossicità, travolti da un mare di illusioni e menzogne. Quell’età, che sembrava destinata a durare per sempre, si infrangeva, all’improvviso, contro la realtà, cadendo come un macigno sui nostri corpi ancora giovani, ma già stanchi, aprendo crepe profonde fatte di inconsistenza, ansia, paura e disincanto.

I Pixies riuscivano nell’impresa più difficile: alleviare quella ferita e, nello stesso momento, mostrarne, senza filtri, tutte le conseguenze. Erano abbastanza dolci da offrirti un rifugio e abbastanza dissonanti da impedirti di addormentarti. Le armonie vocali si intrecciavano a riff catartici, le ritmiche nervose si fondevano con bassi profondi e ipnotici, mentre il punk, il rock alternativo e improvvise aperture melodiche costruivano un paesaggio sonoro in continuo movimento, capace di mutare forma a ogni ascolto.

Ascoltare queste canzoni significa avere la sensazione di essere precipitati dentro una pellicola di David Lynch. Non soltanto per l’atmosfera surreale, ma per quella capacità unica di trasformare l’ordinario in qualcosa di perturbante, di rendere familiare ciò che, fino a un istante prima, appariva inconoscibile. Nei film di Lynch la luce accecante del giorno convive con l’ombra più oscura, la provincia americana cela universi segreti, il sogno e la realtà si confondono fino a diventare indistinguibili. Allo stesso modo i Pixies fanno convivere innocenza e brutalità, ironia e tragedia, rumore e silenzio, conducendoci in un territorio dove ogni canzone sembra spalancare una porta verso un’altra dimensione. È un viaggio che attraversa le strade assolate e polverose dell’America, le periferie illuminate dai lampioni nelle notti insonni, i deserti dell’anima e le città in cui il mistero si nasconde dietro le facciate più comuni. E allora questa raccolta assume un significato ancora diverso. Non è una semplice antologia di rarità, ma un atlante segreto dell’immaginario dei Pixies, il luogo dove le deviazioni raccontano il percorso meglio della strada principale. Perché anche ciò che rimane ai margini può custodire il cuore pulsante di un’opera.

Queste canzoni sono la poesia che sopravvive alle macerie del tempo. Una poesia fatta di elettricità, di polvere, di ferite che non smettono di pulsare e di sogni che continuano, ostinatamente, a cercare una voce. Ci ricordano che la bellezza più autentica non nasce dalla perfezione, ma dalle crepe; da quei luoghi apparentemente secondari dove il rumore diventa confessione, la malinconia si trasforma in resistenza e ogni nota continua a suggerirci che esiste ancora un modo più libero, più umano e infinitamente più poetico di attraversare il mondo.