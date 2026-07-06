Eliann Tulve ci racconta cosa c’è dietro al nuovo brano dei suoi Holy Motors:

A una festa ho visto un ballerino dal carattere forte e mi sono presa una cotta pazzesca per i suoi movimenti. La serata era tranquilla e silenziosa, così siamo andati a fare un giro in macchina. Passando davanti a un altro CircleK lungo la strada, mi sono resa conto che era un compagno un po’ noioso ed era ora di tornare a casa. Allora, questo è il paradiso o è qualcos’altro?

Canzone sublime ricca di magia e atmosfera, sospesa in una luogo visionario che non è dream-pop, ma quasi ci assomiglia, eppure il brano è vivace, brioso, tutt’altro che notturno, con questo ritmo che si spezza e da un forte senso di movimento e non certo di torpore. Una band che ancora è capace di sorprenderci.

D’altra parte, a aquanto leggiamo, il terzo album in studio degli Holy Motors, “Heaven’s Night”, abbinerà i caratteristici paesaggi onirici western della band a ritornelli pop e trame new wave che segneranno un nuovo territorio per la band estone. Come afferma la band stessa, il loro nuovo sound è «dolce come il miele che cola, triste come la pioggia d’estate».

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