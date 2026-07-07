Credit: Sergio Pontier

Reduci dall’annuncio del loro quarto album in studio, “Here Because of Hope”, i vincitori del Mercury Prize e del BRIT Award, Ezra Collective, tornano con il nuovo singolo “Well Organised”, realizzato insieme alla cantante giamaicana Lila Iké.

Secondo capitolo del nuovo album dopo “Only Love” con Pa Salieu.

In “Here Because of Hope”, gli Ezra Collective raccontano il viaggio della musica nera dall’Africa, attraverso i Caraibi, fino alla Gran Bretagna, celebrando i suoni, le culture e le comunità che hanno plasmato generazioni di musica ed esplorando il modo in cui la speranza riesce a trasformare il dolore in momenti di gioia.

Se “Only Love” trovava la propria ispirazione nell’Africa occidentale, “Well Organised” segna l’inizio della sezione caraibica dell’album.

Costruito attorno a un’interpolazione dell’immortale classico di Max Romeo, “I Chase The Devil”, il brano si apre con una melodia di steel pan nata da una registrazione spontanea effettuata da Femi durante una visita al Kinetika Bloco Youth Club di Londra. Quella melodia è diventata il fondamento emotivo del pezzo, trasformandosi infine in uno dei momenti più suggestivi dell’album.

Affiancati da una delle voci più celebrate della Giamaica, Lila Iké, gli Ezra Collective costruiscono un groove senza tempo che rende omaggio alla straordinaria eredità musicale giamaicana,inserendola perfettamente all’interno dell’inconfondibile identità sonora britannica della band.

Parlando del brano, il leader del gruppo Femi Koleoso racconta: “Stavo trascorrendo del tempo con il Kinetika Bloco Youth Club: stavano suonando gli steel pan e una melodia meravigliosa ha catturato la mia attenzione. L’ho registrata sul telefono e ho continuato ad ascoltarla. Aveva tutta l’emozione e la bellezza che associo alla dancehall, al bashment, al reggae e a tanti altri splendidi suoni che arrivano dalla Giamaica. Abbiamo iniziato a costruire storie, melodie e ritmi, uno dopo l’altro. Quando tutto ha iniziato a sembrare casa, abbiamo chiamato nostra sorella Lila Iké perché arredasse quella casa con amore e buone vibrazioni.“

In uscita a settembre, “Here Because of Hope” rappresenta un nuovo importante capitolo nella carriera degli Ezra Collective.