credit: Anton Corbijn

A maggio gli U2 erano stati a Città del Messico per girare il video di un nuovo brano, “Street of dreams”, pezzo anticipatore del nuovo album (previsto in autunno), che pareva imminente dopo i due recenti EP “Easter Lily“e “Days of Ash” . Ecco che finalmente il singolo, dopo un po’ di rinvii, è arrivato:

Pwer ora quello che sappiamo del nuovo disco, in termini di sound, è quello che ha già detto Bono: “Un album rumoroso, caotico e colorato, da suonare dal vivo. Cercheremo di organizzare qualcosa di clamoroso e sfarzoso in futuro per ricordare al resto del mondo che esistiamo“.

