credit: Blair Gould

Dopo aver pubblicato in primavera un’intensa reinterpretazione di “Tougher Than the Rest”, brano tratto dall’album “Tunnel of Love” di Bruce Springsteen, i Nation of Language rendono ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming “The Conversation”, il lato B del singolo in vinile 7″ in edizione limitata (1.000 copie) pubblicato alla fine di maggio 2026.

“The Conversation” è un brano rimasto finora inedito, registrato durante le sessioni di “Dance Called Memory”. È stato prodotto da Nick Millhiser e masterizzato da Heba Kadry.

Il frontman Ian Richard Devaney racconta:

«“The Conversation” è una canzone che mi accompagna da alcuni anni: è uno dei brani a cui sono più legato tra quelli che ho scritto, eppure non ha mai trovato posto in un album. È un pezzo molto raccolto; se si leggono soltanto i testi, sembra quasi una poesia autonoma più che una nostra canzone. Inoltre affronta la narrazione in un modo molto diverso rispetto a quello che faccio di solito. È una sorta di vignetta, incentrata su due persone le cui vite sono profondamente intrecciate e che si stanno lentamente avvicinando a un’unica conversazione, a quel momento decisivo in cui ciò che deve essere detto potrebbe finalmente esserlo.»

Dopo una serie di concerti europei di successo tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate, tra cui la data a La Prima Estate in Italia, i Nation of Language hanno annunciato nuove date nei festival del Sud America, ampliando il tour a supporto del loro ultimo album “Dance Called Memory”, pubblicato da Sub Pop.