Credit: Elliot Lee Hazel

Gli Interpol hanno pubblicato il loro nuovo singolo, “Iron City”. Il brano è il terzo estratto dal loro prossimo album, “This Mirror Weighs a Ton”, in uscita il 28 agosto per Partisan Records.

Con “Iron City”, gli Interpol esplorano la tensione tra passato e futuro che attraversa l’intero album “This Mirror Weighs a Ton”. I testi di Paul Banks si muovono tra sogni ricorrenti e momenti di solitudine a Central Park, in dialogo con una coscienza del futuro che osserva l’umanità, sfumando il confine tra creatore e creazione. Il ritornello ricorrente, “I can feel your love, iron city” (“Posso sentire il tuo amore, città di ferro“), fa da punto di riferimento al brano, sostenuto da chitarre intrecciate, una sezione ritmica incalzante e suggestive atmosfere sonore.

Prodotto da Andrew Wyatt (ROSALÍA, Charli XCX) e mixato da David Fridmann (Sleater-Kinney, MGMT), “This Mirror Weighs a Ton”, come ci dicono le note stampa, amplia la tavolozza sonora degli Interpol grazie all’introduzione di archi, strumenti a fiato, armonie vocali stratificate, chitarre acustiche e soluzioni di sound design sperimentali, senza rinunciare al caratteristico approccio ritmico e melodico che da sempre contraddistingue la band. L’album è stato registrato presso lo studio di Wyatt nel Lower East Side di Manhattan, segnando il ritorno del gruppo alla propria città d’origine per la realizzazione di un disco dopo oltre un decennio.