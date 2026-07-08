Tra le realtà più apprezzate della scena alternative rock britannica degli ultimi quindici anni, i Dinosaur Pile-Up tornano in tour con una nuova consapevolezza, frutto di uno dei periodi più difficili della loro carriera.

Il ritorno in Italia dopo una lunga assenza sarà per tredate: 3 dicembre al Traffic Club di Roma per la rassegna Invincible Fest; 4 dicembre al Combo di Settimo Torinese (TO) e 5 dicembre all’Arci Tom di Mantova.

Dopo il successo di “Celebrity Mansions”, quarto album in studio del 2019, e un’importante crescita internazionale, culminata con tour insieme a band come The Offspring e Sum 41, il percorso del trio inglese è stato bruscamente interrotto dalla pandemia. A complicare ulteriormente la situazione sono arrivati i gravi problemi di salute del frontman Matt Bigland, ricoverato nel 2021 per una forma acuta di colite ulcerosa che lo ha costretto a un lungo periodo di cure e riabilitazione.

Lontano dai palchi e dai social, Bigland ha affrontato un’esperienza che ha cambiato profondamente il suo modo di vedere la vita e il significato stesso dell’essere in una band. Il lungo percorso di recupero ha rafforzato il legame tra i membri del gruppo e riportato al centro ciò che conta davvero: la musica, la condivisione e il rapporto con il pubblico.

Da questa esperienza nasce “I’ve Felt Better…”, il quinto album dei Dinosaur Pile-Up, un lavoro che racconta senza filtri fragilità, resilienza e rinascita, mantenendo intatta l’energia che ha reso la band uno dei nomi di riferimento dell’alternative rock britannico contemporaneo. Un ritorno che non rappresenta solo un nuovo capitolo discografico, ma soprattutto la conferma della volontà della band di guardare avanti dopo aver superato una delle prove più dure della propria storia.

«Sono orgoglioso che la band sia ancora qui. Sono orgoglioso di essere ancora qui come persona. E sono felice di poter continuare a fare musica», racconta Matt Bigland, riassumendo lo spirito con cui i Dinosaur Pile-Up si riaffacciano sulla scena.

Di seguito tutti i dettagli degli show:

3 dicembre

Invincible Fest – Traffic Club, Roma

Biglietti disponibili a partire dalle ore 11.00 di venerdì 10 luglio su Xceed.

4 dicembre

Combo, Settimo Torinese (TO)

Biglietti disponibili a partire dalle ore 11.00 di venerdì 10 luglio su Ticketmaster.

5 dicembre

Arci Tom, Mantova

Biglietti disponibili a partire dalle ore 11.00 di venerdì 10 luglio su Ticketmaster.