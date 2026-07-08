“Emozionante.“

Io posso dire questo della serata veronese che ha visto i Duran Duran protagonisti di 2 ore di ottimo show. Simon e compagni si divertono, questo traspare forte dalla loro esibizione e se il clima è caldo (non solo per il tempo metereologico) e il pubblico è partecipe (e stasera lo è stato decisamente) ecco che i Nostri si divertono ancora di più.

Andiamo oltre a tutte quelle lamentele che, a conti fatti, ci possono anche stare, ovvero una scaletta che, nel corso degli anni, sembra quasi essere cristallizata o la presenza di troppe cover quando hai un repertorio come quello dei DD, io voglio parlare di sensazioni, di trasporto, di empatia. E qui i “ragazzi” di Birmingham volano alti, complice non solo una setlist che quando va a pescare dai classici fa alzare tutti in piedi in un rito collettivo di canti e balli, ma proprio in virtù di quel circolo virtuoso che in certe serate si crea tra pubblico e band. Stasera è andata proprio così. Gli anni passano, certo, loro non sono più così spigliati e ammiccanti come negli anni ’80 (giustamente,mi viene da dire, per non risultare completamente fuori tempo massimo), ma ora, con aria rilassata eppure energica, occupano così bene lo spazio del palco e con una padronanza così assoluta che sembra di vederli suonare nel salotto di casa loro. Un piacere ammirarli così in forma e con questa bella carica mai sopra le righe.

Il caldo c’è e i ventagli più o meno improvvisati svettano in tutta l’Arena (gremita, con età media piuttosto alta, come ci si può immaginare), ma il cielo coperto e un filo d’aria rendono comunque la serata sopportabile. Alle 21.15 eccoli e si parte già ai 100 all’ora con “Is There Something I Should Know?”. Suono decisamente buono anche per il sottoscritto che sta nelle gradinate non numerate e Simon che sembra fin da subito in palla, gigione al punto giusto, calibrato e preciso nelle voci (anche nella sempre difficile “A View to a Kill”) e pronto a prendere il pubblico sul palmo della sua mano, come quando incita agli ululati prima di “Hungry Like the Wolf”. La stima verso l’Italia è sincera e le sue brevi chiacchiere prima di alcuni pezzi sono sempre piacevoli e naturali.

La band, cosa vuoi dire…và via che è un piacere. Nick è sempre lui, ieratico, quasi distaccato, che abbozza quesi sorrisi che lo rendono adorabile, Roger pare non faccia la minima fatica ad essere il metronomo di sempre e John, vabbè dai, lui è sempre quello a cui non puoi non dire “Play the fucking bass, John” e quando lo suona, beh, Dio, se lascia il segno. Quandi poi l’acustica è così buona che ce lo fa sentire bene…è veramente un piacere lasciarsi conquistare dal suo modo di usare il basso.

Non mi soffermo sulla scaletta, la trovate su setlist, però beh, qualche fotografia della serata mi è rimasta veramente impressa, come l’esecuzione di “The Reflex” che è potente e trionfale, con tanto della classica giravolta di Simon che scatena il boato, o “The Chaffeur” con il nostro Le Bon che arriva onstge con questo look da marinaio e ci lascia con la pelle d’oca nell’esecuzione ottimale di uno dei più bei brani dei Duran Duran, sì, non scherzo, pelle d’oca veramente. “Notorius” mette tutti in piedi a scatenarsi e per quando io non sopporti più “White Lines” c’è da dire che il pubblico in platea invece gradisce alla grande e sopratutto la band: è proprio un brano che a loro piace molto fare, traspare in modo sincero dai loro visi e dalla carica vibrante che ci mettono nell’esecuzione.

Falsa partenza per “Girls On Film” e a Nick tocca scattare le foto per due volte di fila, figurasi se si scompone.

Il finalone è ovviamente da brividi, classico, certo, conosciutissimo, certo, ma ogni volta vengono i lacrimoni con quella “Save A Prayer” il cui ritornello viene trionfalmente cantato dai presenti (invitati ad accendere la luce del cellulare per creare una bellissima atmosfera) e poi una “Rio” incalzante che fa saltare i miei feni inibitori e canto e salto come avessi 20 anni, ma non li ho più! Simon finisce il concerto a braccia aperte, come se volesse abbracciarci e nello stesso tempo beneficiare al massimo del momento, con lo sguardo rivolto verso l’alto a godersi il tripudio e fa bene, anzi, benissimo.

La band saluta, realmente e sinceramente travolta e colpita dall’affetto che l’Arena sta loro tributando e l’ultimo a lasciare il palco è ancora lui “Le Bon, Simon Le Bon” (come si presenta) che pare instancabile e con ancora energia da vendere e regalare.

Morale della favola, per tornare all’inizio…”Emozionante, tutto veramente emozionante“.